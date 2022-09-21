Гросси оценил влияние референдумов о присоединении к России на безопасность ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о необходимости защищать ЗАЭС вне зависимости от референдумов

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о необходимости защищать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) вне зависимости от обстоятельств. Так он оценил влияние референдумов о присоединении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России на безопасность станции в ответ на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Я считаю, что мы должны защитить станцию, будут референдумы или не будет референдумов. Мы должны защитить ее, на данный момент она не защищена», — высказался глава агентства на полях Генассамблеи ООН.

Ранее Гросси предупредил, что риск ядерной аварии на ЗАЭС очень высок, поскольку на данный момент обстрелы станции продолжаются. Он подчеркнул, что никто не заинтересован в ядерном инциденте, и понадеялся на поддержку усилий по обеспечению безопасности ЗАЭС всеми сторонами.