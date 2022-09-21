Назван размер зарплаты мобилизованных россиян

47news: зарплаты мобилизованных россиян будут складывать из оклада и премий

Зарплаты мобилизованных россиян будут соответствовать уровню содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту, а значит, складываться из оклада, состоящего из двух частей. Об этом россиянам сообщило 47news.

Отмечается, что оклад складывается из двух частей: выплат по воинскому званию и воинской специальности. Первая составляющая оклада сравнительно небольшая, а вторая представляет собой различные надбавки, к примеру, за выслугу лет или квалификацию. При расчетах выплаты по воинской специальности также учитываются особые условия, в том числе риск несения службы, допуск к государственной тайне, знание иностранного языка и эффективность исполнения обязанностей. Что касается медицинских специалистов, то им положены надбавки за работу с рентгеноборудованием.

Кроме оклада, существуют другие выплаты — в них входят командировочные и премии. Надбавки не положены дезертирам, а семьям попавших в плен ежемесячно начисляются положенные выплаты. Издание уточняет, что начисление зарплаты военнослужащим регламентируется приказом Минобороны, в котором указана система разрядов и коэффициентов.

Подчеркивается, что средняя зарплата в Западном военном округе рядового-стрелка, служащего по контракту, составляет около 27 тысяч рублей, лейтенанта-командира взвода — 40 тысяч рублей, капитана — 50-55 тысяч рублей, майора — 60 тысяч рублей, полковника — 65-90 тысяч рублей.

Однако на выплату сильно влияет место службы. Например, морской пехотинец на Северном флоте или десантник Псковской дивизии может получать примерно 80 тысяч рублей. При этом при участии в боевых действиях один день трудового стажа засчитывается за три, при других условиях — исчисляется день за день. Также, если положение мобилизованных и служащих по контактам будет идентично, родственники непрофессиональных военных получат те же выплаты. Это, вероятно, коснется и гибели военнослужащих. Это почти 3 миллиона рублей страхового обеспечения и 4,4 миллиона рублей единовременного пособия, 2,6 тысячи рублей ежемесячной выплаты на несовершеннолетних детей и 28 тысяч рублей — на ежегодный оздоровительный отдых. Еще столько же выплатят на ритуальные услуги и 35 тысяч рублей — на изготовление памятника. Также к этим выплатам, согласно апрельскому указу президента России Владимира Путина, прибавляется около пяти миллионов рублей, добавляет 47news. Раненые получают шесть миллионов рублей.

21 сентября президент России обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. После этого министр обороны Сергей Шойгу перечислил категории граждан, которые будут призываться. Он отметил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также в эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.