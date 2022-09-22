В Австралии объяснили возможную высылку российского посла

The Guardian: глава МИД Австралии Вонг заявила о возможной высылке российского посла

Стало известно о потенциальной высылке посла России в Австралии. Глава МИД Австралии Пенни Вонг объяснила причину возможного сценария в материале The Guardian.

По ее словам, федеральное правительство изучает вопрос высылки российского представителя в случае увеличения угроз применения ядерного оружия со стороны Москвы.

Кроме того, глава ведомства также заявила, что Австралия рассматривает возможность отправки нового пакета военной помощи Киеву. Тем не менее Вонг признала, что это может быть затруднительного из-за вопросов безопасности и логистики.

Ранее посольство России в Канаде потребовало от властей усилить меры безопасности после нападения на дипмиссию. «Мы рассчитываем, что будет проведено тщательное расследование, результатом которого, как я надеюсь, станет задержание этого злоумышленника...» — сказал посол России в Канаде Олег Степанов.