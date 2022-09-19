Посольство России в Канаде потребовало от властей усилить безопасность

Посольство РФ в Канаде призвало власти усилить безопасность после нападения на дипмиссию

Посольство России в Оттаве передало местной полиции видеозапись с нападением неизвестного на здание дипмиссии, сотрудники призывают власти страны усилить меры безопасности. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов в разговоре с РИА Новости.

«Мы рассчитываем, что будет проведено тщательное расследование, результатом которого, как я надеюсь, станет задержание этого злоумышленника... (надеюсь), из этого случая канадские правоохранительные органы сделают соответствующие выводы», — потребовал он.

По словам Степанова, действующие протоколы канадских служб безопасности не обеспечивают должную охрану российского посольства и генконсульств. Дипломат пояснил, что полицейские «время от времени проезжают мимо и отслеживают обстановку».

«В данном случае речь идет, по сути, о попытке совершить террористический акт. Получается, что в следующий раз может произойти более серьезное нападение. И пока полиция будет реагировать, это нападение может повлечь жертвы среди сотрудников наших дипмиссий или нанести непоправимый урон нашей собственности», — возмутился Степанов.

Ранее МИД России вызвало посла Канады Элисон Ле Клэр, чтобы выразить протест из-за нападения неизвестного злоумышленника с коктейлем Молотова.