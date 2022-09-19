Посла Канады вызвали в МИД

МИД выразил решительный протест послу Канады из-за нападения на посольство России в Оттаве

Министерство иностранных дел России вызвало посла Канады Элисон Ле Клэр с целью выразить протест из-за нападения неизвестного злоумышленника на российское дипломатическое представительство в Оттаве. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«19 сентября вызванной в МИД России послу Канады в Москве Ле Клэр был заявлен решительный протест по поводу преступных действий неустановленного лица, бросившего бутылку с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Оттаве, а также блокирования агрессивно настроенными демонстрантами при попустительстве прибывшего наряда полиции служебного входа в консульский отдел российского посольства», — указали в министерстве.

Ранее издание Le Devoir сообщило, что фермеры Канады пострадали из-за решения властей страны ввести пошлины в размере 35 процентов на российские удобрения. По мнению главы ассоциации производителей зерна Квебека Кристиана Овербека, ограничения усложняют и без того непростую ситуацию для фермеров, которые до этого толкнулись с ростом затрат на топливо и технику.