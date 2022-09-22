В Бангладеш пожаловались на последствия антироссийских санкций

Глава МИД Бангладеш Абдул Момен: санкции против России ощутимо бьют по другим странам

Министр иностранных дел Бангладеш Абул Калам Абдул Момен пожаловался, что антироссийские санкции, введенные из-за событий на Украине, ощутимо бьют в том числе по сотрудничающим с Москвой странам. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства призвал разрешить украинский конфликт «как можно скорее». «Как вы знаете, раньше мы импортировали ряд товаров как с Украины, так и из России, а теперь перестали. Война также сильно нарушила цепочки финансовых трансакций, которые очень важны», — сказал он.

Абдул Момен добавил, что санкции наказывают Россию не так сильно, как простых людей. «Поэтому мы призываем к диалогу во имя разрешения данной проблемы мирными средствами», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что руководство Евросоюза намерено ввести новые ограничения на поставку гражданских технологий в Россию из-за эскалации ситуации. Помимо запрета на ввоз технологий, будут введены дополнительные санкции против физических лиц и организаций.

