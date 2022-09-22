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Европа собралась ограничить поставки в Россию гражданских технологий

Европа собралась ограничить поставки в Россию гражданских технологий из-за мобилизации

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Руководство Евросоюза собралось ввести новые ограничения на поставку гражданских технологий в Россию из-за эскалации ситуации. Об этом, имея в виду решение руководства России о мобилизации, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает РИА Новости.

Он сослался на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, давшей некоторые уточнения в вопросе санкций. Помимо технологий, будут введены дополнительные санкции против физических лиц и организаций. По словам Мамера, такие действия обусловлены переходом России на режим военной экономики.

Накануне, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Позднее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что призвать планируют до 300 тысяч человек.

Другой представитель Еврокомиссии Анита Хиппер рассказала, что в настоящее время регион рассматривает возможность предоставления виз россиянам, которые бегут от мобилизации. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заметил, что каждый случай должен рассматриваться на индивидуальной основе.

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Платон Щукин
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