Президент США Джо Байден призвал компании США снизить цены на бензин

Президент США Джо Байден призвал американские предприятия снизить цены на бензин в стране. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Этим летом цены на бензин упали на 1,3 доллара, и это хорошая новость для семей. Но энергетические компании получают рекордную прибыль. (...) Предприятиям необходимо снизить цены, чтобы потребители могли сэкономить. В настоящее время», — написал американский президент.

18 сентября экс-президент Дональд Трамп предрек всплеск цен на бензин после выборов из-за действий Байдена. Трамп добавил, что сразу после выборов цены удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить. По его словам, стратегический резерв нефти предназначен для войны, а не выборов.

