Трамп предрек всплеск цен на бензин из-за действий Байдена

Экс-президент Трамп предрек всплеск цен на бензин после выборов из-за действий Байдена

Бывший президент США Джо Байден предрек, что с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает, поскольку его преемник Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов. Его слова приводит РИА Новости.

«Я сделал это по правильной цене, когда она было рекордно низкой. Я наполнил, а он (Байден) использует их, чтобы снизить цены, насколько можно, прямо перед выборами», — сказал экс-президент.

Трамп добавил, что сразу после выборов цены удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить. По его словам, стратегический резерв нефти предназначен для войны, а не выборов.

Ранее сообщалось, что стратегические запасы нефти США истощились до показателей в 434,1 миллиона баррелей, достигнув минимального уровня с 1984 года. Уточняется, что за последнюю неделю нефтяной резерв Соединенных Штатов сократились на 8,4 миллиона баррелей. При этом данное высвобождение запасов топлива оказалось самым значительным с мая.