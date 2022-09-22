Продюсеры «бондианы» рассказали об условии для исполнения роли агента 007

Продюсеры «бондианы»: мы выбираем агента 007 на 10 лет

Продюсеры франшизы об агенте британской разведки Джеймсе Бонде Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон рассказали, как продвигаются поиски исполнителя главной роли в будущих картинах. Их слова передает Variety.

Как утверждают кинодеятели, поиск кандидата на роль агента 007 все еще продолжается. Одним из условий выбора актера Брокколи и Уилсон назвали продолжительное сотрудничество с владельцами франшизы. По их словам, артист должен будет оставаться на своей роли на протяжении 10-12 лет.

«Мы выбираем Бонда на 10-12 лет. Не все пойдут на такое. [В свое время] мы долго уговаривали [актера] Дэниела Крейга на роль — ему тогда было едва за 30 лет», — заявили продюсеры франшизы.

Одним из кандидатов на роль ранее называли 50-летнего актера Идриса Эльбу. В августе 2022 года стало известно о том, что артист отказался от участия в съемках картины. Причиной стал напряженный график звезды и его работа над собственной кинофраншизой.

Ранее инсайдер сообщил, что на роль Бонда рассматривают молодого актера в возрасте около 30 лет и ростом от 178 сантиметров. Среди фаворитов на роль агента MИ-6 по-прежнему остаются актеры Генри Кавилл, Том Харди и Реге-Жан Пейдж.