Названный лучшим кандидатом на роль Бонда Идрис Эльба отказался от съемок в фильме

Британский актер Идрис Эльба отказался от участия в переговорах на роль Джеймса Бонда в продолжении фильмов об агенте 007. Об этом сообщает The Sun.

Артист являлся одним из наиболее подходящих кандидатов на роль Бонда, а продюсер проекта Барбара Брокколи считала его «великолепным актером», способным справится с ролью агента 007. Несмотря на это, Эльба решил отказаться от участия в съемках картины.

По информации источника, данное решение было связано с тем, что у звезды напряженный график и много работы над собственной кинофраншизой. При этом, актер остался в хороших отношениях с продюсером и даже предложил кандидатов на роль Джеймса Бонда.

«Фанаты и Барбара хотели видеть на экране Идриса, но он хочет создать что-то для себя. При этом, он выдвинул имена на роль агента 007. Он "неофициально" участвует в процессе принятия решений, поскольку до этого долгое время вел переговоры с продюсерами», — сообщил источник.

В конце июня продюсер «Джеймса Бонда» Барбара Брокколи сообщила о примерной дате начала съемок нового фильма. Кинодеятель заявила, что к созданию проекта съемочная группа сможет приступить не ранее чем через два года.

Ранее актриса из фильма о Бонде Ана де Армас высказалась о женской версии агента 007. По ее мнению, Бонда не должна играть женщина.