Актриса из фильма о Бонде Ана де Армас высказалась о женской версии агента 007

Актриса Ана де Армас из фильма о Джеймсе Бонде высказалась о женской версии агента 007

34-летняя кубино-испанская актриса Ана де Армас высказалась по поводу женской версии агента 007 Джеймса Бонда. Ее слова передает The Sun.

Актриса, исполнившая роль агента ЦРУ Паломы в фильме «Не время умирать», утверждает, что Бонда не должна играть женщина. Она также добавила, что нет никакой необходимости в том, чтобы красть чьего-то персонажа, чтобы казаться в фильме выигрышней.

Тем не менее Армас отметила, что хотела бы видеть более значимые женские роли в бондиане. «Чего бы я хотела, так это того, чтобы женские роли были воплощены в фильме иначе, даже если Бонда оставят мужчиной», — рассказала актриса.

Продюсер фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи уже выступала против превращения агента 007 в женщину. По ее мнению, герой должен оставаться мужчиной. Кроме того, он обязательно должен быть британцем.

Ранее кандидатом на роль нового Джеймса Бонда был назван актер Идрис Эльба.