Мать во сне убила двух детей

В США женщину обвинили в непреднамеренном убийстве второй дочери во время совместного сна

Жительницу штата Огайо, США, Брук Хантер обвинили в непреднамеренном убийстве ребенка во время совместного сна. Об этом сообщает Insider.

Хантер второй раз случайно убила ребенка, пока спала. Ее новорожденная дочь, которой было шесть недель, погибла в июне, когда мать положила ее рядом с собой. В прошлом году то же самое произошло с ее первенцем. После смерти первого ребенка Хантер предупредили об опасности сна в одной кровати с младенцами, однако она не прислушалась.

Эми Клаузинг, помощник прокурора округа Гамильтон, заявила, что, поскольку женщина знала о возможных последствиях сна с ребенком, смерть ее дочери расценивается как убийство. Хантер грозит тюремное заключение на срок до 11 лет, сообщает Today.

По данным Американской академии педиатрии, ежегодно в США во сне умирают не менее 3,5 тысячи младенцев, в том числе от удушья. Самые высокие показатели смертности младенцев во время сна приходятся на первые шесть месяцев жизни.

Рекомендуется, чтобы младенцы спали в комнате родителей, рядом с родительской кроватью, но на отдельной поверхности, предназначенной для младенцев, в течение первых шести месяцев Американская академия педиатрии

Ранее сообщалось, что американке предъявили обвинения в непреднамеренном убийстве после того, как ее годовалого сына смыло из рук течением во время урагана «Флоренс». Шериф Эдди Кейти заявил, что несмотря на «душераздирающие обстоятельства смерти» ребенка полиция провела тщательное расследование и уверена в виновности его матери.