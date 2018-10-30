Американка не удержала ребенка во время урагана и попала под суд

Американке предъявили обвинения в непреднамеренном убийстве после того, как ее годовалого сына смыло из рук течением во время урагана «Флоренс». Об этом офис шерифа округа Юнион в Северной Каролине сообщил в Facebook.

По информации полиции, 20-летняя Дазиа Айдиа Ли (Dazia Ideah Lee) 16 сентября вела машину, в которой находился ее ребенок, по закрытой для проезда затопленной дороге. Во время поездки уровень воды вырос до критической отметки, и автомобиль женщины снесло с трассы.

«Я старалась сделать все возможное. Но когда вода затопила машину, началась паника. Нашу машину вертело по кругу, и не было никакой возможности выбраться на землю», — приводит ее слова издание ABC7. Она взяла ребенка на руки, однако его смыло сильным течением. Тело ее сына было обнаружено только на следующий день.

Женщина предстанет перед судом 20 ноября. Ей предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и нарушении правил вождения на закрытом участке трассы. Шериф Эдди Кейти заявил, что несмотря на «душераздирающие обстоятельства смерти» ребенка, полиция провела тщательное расследование и уверена в виновности Ли.

11 сентября стало известно, что в Северной и Южной Каролине был введен режим чрезвычайного положения из-за надвигающегося урагана «Флоренс». Покинуть свои дома также пришлось и жителям Вирджинии. Всего эвакуация коснулась более миллиона человек.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!