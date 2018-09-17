Репортер прервала прямой эфир ради спасения раненой собаки

Телевизионный репортер подразделения ABC в Северной Каролине Джули Уилсон вела прямую трансляцию с улиц города Нью-Берн, затопленных в результате урагана «Флоренс». В какой-то момент она прервалась, чтобы помочь вытащить в безопасное место раненую собаку. Запись, которая транслировалась в Facebook, набрала более 100 тысяч просмотров.

Девушка снимала на камеру последствия урагана. В какой-то момент на полностью затопленной улице она встретила женщину по имени Таша, которая шла спасать собаку-терапевта ее дочери. Ротвейлер был ранен, не мог плыть и остался на крыльце. Уилсон сопроводила женщину до дома, но, увидев, что та не справляется с тяжелой собакой, отдала ей камеру, перехватила питомца и оттащила его на лодку. Таша отблагодарила корреспондента и отправилась спасать сына, оставшегося внутри затопленного дома.

Тропический шторм, бушующий на восточном побережье США, унес жизни по меньшей мере 17 человек, передает CNBC.

Ранее метеорологи из Северной Каролины в прямом эфире во время прогноза погоды сообщили, что здание, из которого они ведут трансляцию, затоплено. Весь персонал эвакуировали, но ведущие решили довести прогноз погоды до конца.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!