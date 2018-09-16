Американские метеорологи сообщили о затоплении своей телестудии в прямом эфире

Метеорологи из Северной Каролины сообщили в прямом эфире, что здание, в котором находится их телестудия, начало затопляться водой из-за урагана «Флоренс». Видеозапись прогноза погоды выложил в Twitter их коллега Рики Мэттьюс.

Ведущие пояснили, что остальных людей уже эвакуировали, но они решили оставаться перед камерой до последнего, чтобы продолжить трансляцию и держать население в курсе событий.

Как отмечает The Hill, на середине эфира метеорологи все же покинули студию. Телеканал позже объявил, что никто из сотрудников не пострадал.

Массовая эвакуация на Восточном побережье США в связи с ураганом «Флоренс» началась 11 сентября. Из-за шторма погибли уже 11 человек.

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