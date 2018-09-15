В появлении урагана «Флоренс» обвинили людей

Ученые Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук (США) пришли к выводу, что ураган «Флоренс» стал особенно мощным из-за изменения климата, вызванного антропогенными выбросами парниковых газов в атмосферу Земли. Об этом сообщает издание Science News.

Исследователи спрогнозировали силу урагана и количество осадков на основе реальных атмосферных условий и температуры поверхности океана, полученных с помощью системы мониторинга Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Ученые также определили параметры бури в случае отсутствия климатических изменений, вызванных деятельностью людей.

Оказалось, что из-за глобального потепления количество экстремальных осадков, связанных с «Флоренс», увеличилось на 50 процентов. Кроме того, ураган будет дольше соответствовать высшей пятой категории по шкале разрушительности Саффира-Симпсона, а его диаметр над сушей расширился на 80 километров.

В июле 2018 года ученые Дартмутского колледжа (США) выяснили причину частых экстремальных осадков в США, которые наблюдаются с 1996 года. Оказалось, что сильные ливни и снегопады возникают из-за увеличения средней температуры Атлантического океана, что способствует возникновению сильных тропических штормов.

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