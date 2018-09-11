В США развернут дороги ради срочной эвакуации миллиона человек

Более чем миллиону человек на юге Восточного побережья США приказали эвакуироваться из-за надвигающегося урагана «Флоренс». Об этом сообщает CNN.

Покинуть свои дома придется жителям в штатах Вирджиния, Северная и Южная Каролина. Президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайного положения в обеих Каролинах. Из-за урагана временно закрываются все прибрежные госучреждения, в том числе школы и больницы, мобилизованы служащие Национальной гвардии США. К чрезвычайной ситуации готовятся также в штате Мэриленд.

Массовая эвакуация начнется 11 сентября. В Южной Каролине из-за этого после полудня все полосы трасс 501 и I-26 будут открыты лишь для движения автомобилей от береговой линии. Людей, проживающих на пути урагана, призвали не недооценивать опасность и готовиться к длительным отключениям электричества. Во многих местах жители уже раскупили воду, батарейки и генераторы. Также наблюдаются огромные очереди на заправках.

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По состоянию на 23:00 10 сентября (06:00 11 сентября мск) порывы ветра внутри циклона достигали 225 километров в час. При этом в ближайшее время ожидается его усиление. Ураган, предположительно, ударит по прибрежным районам 14-го или вечером 13 сентября.

Специалисты отмечают, что «Флоренс» по характеристикам уже приблизился к пятому, последнему классу опасности. Согласно международной шкале измерения разрушительности ураганов, такой уровень считается катастрофическим. Ожидается, что будут повалены деревья и рекламные щиты, многие здания будут серьезно повреждены, а некоторые, в том числе сборные дома, разрушены полностью. Циклон такой мощности причинит ущерб нижним этажам зданий в зоне до 45,7 километра вглубь суши.

В 2017 году жители США пережили два крупных урагана. «Харви», обрушившийся в начале сентября на США, стал самым разрушительным ураганом после «Катрины» в 2005 году, во время шторма погибли 80 человек. В сентябре к берегам Флориды подошел ураган «Ирма». Общий ущерб оценили в 290 миллиардов долларов (1,5 процента от ВВП страны). Метеорологическая компания AccuWeather назвала эту сумму рекордной.

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