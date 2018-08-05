В Тихом океане зародился разрушительный «Гектор»

Метеорологи Национального центра США по слежению за ураганами (National Hurricane Centre, NHC) зафиксировали появление мощного урагана в Тихом океане. Об этом свидетельствуют данные на сайте центра.

Ураган «Гектор» в данный момент находится примерно в шести тысячах километров от Восточного побережья США и в 2,2 тысячи километров от Гавайских островов. Он движется на запад в их сторону со скоростью примерно 19 километров в час. Сила ветра превышает 210 километров в час.

Материалы по теме «Все смоет к чертям уже завтра» Бешеные россияне поехали в Америку и попали в мощнейший ураган

Специалисты присвоили «Гектору» четвертый, предпоследний класс опасности. Согласно международной шкале измерения разрушительности ураганов, циклон такой мощности приведет к затоплению территорий, находящихся на высоте до трех метров над уровнем моря. Наводнения могут затронуть участки до 10 километров вглубь суши. Ураганы такого класса разрушают сборные дома до основания, серьезно повреждают капитальные строения и вырывают деревья.

В прошлом году жители США пережили два крупных урагана. «Харви», обрушившийся в начале сентября на США, стал самым разрушительным ураганом после «Катрины» в 2005 году, во время шторма погибли 80 человек. В сентябре к берегам Флориды подошел ураган «Ирма». Общий ущерб оценили в 290 миллиардов долларов (1,5 процента от ВВП страны). Метеорологическая компания AccuWeather назвала эту сумму рекордной.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!