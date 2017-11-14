Ураган «Харви» признали библейским штормом

Ураган «Харви», прошедший в конце августа по побережью американского штата Техас, признали библейским штормом. Об этом в журнале PNAS пишет климатолог из Массачусетского технологического института Керри Эмануэль.
«"Харви" стал библейским ураганом в том смысле, что, судя по всему, это (шторм такой силы — прим. «Ленты.ру») произошло лишь однажды с тех пор, как был написан Ветхий Завет», — поясняет он, не уточняя, когда именно это случилось.
Ученый создал климатическую модель, которая рассчитывает вероятность появления таких ураганов, как Харви, в будущем, а также частоту их возникновения в прошлом. По данным Эмануэля, ранее штормы такой силы возникали раз в две тысячи лет. В новейшее время такие ураганы стали приходить чаще из-за климатических изменений.
«Харви», обрушившийся в начале сентября на США, стал самым разрушительным ураганом после «Катрины» в 2005 году, во время шторма погибли 80 человек. В сентябре к берегам Флориды подошел ураган «Ирма», в том же месяце недалеко от восточного побережья США прошли «Хосе» и «Мария».
Общий ущерб от «Харви» и «Ирмы» американские синоптики оценили в 290 миллиардов долларов (1,5 процента от ВВП страны). Метеорологическая компания AccuWeather назвала эту сумму рекордной.