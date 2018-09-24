Спасшая десятки кошек и собак от смерти женщина угодила за решетку

В США арестовали женщину, спасшую десятки кошек и собак во время урагана Флоренс. Как сообщает информационный портал CBS News, она лечила животных без лицензии на ветеринарную деятельность.

Тэмми Хеджес (Tammie Hedges) из города Голдсборо, штат Северная Каролина, подобрала 27 кошек и собак во время урагана и поместила их в собственный приют. «Их владельцы эвакуировались. Они спаслись сами. Но кто спасет их питомцев? Это то, что сделали мы», — объяснила полицейским женщина.

Ей было предъявлено обвинение в использовании трамадола, который часто применяется в качестве болеутоляющего средства для домашних животных, а также амоксициллина и мази, содержащей антибиотики.

Представители общества по предотвращению жестокого обращения с животными округа Уэйн отметили, что «серьезно обеспокоены осуществлением ветеринарной деятельности без лицензии и незаконном использовании рецептурных лекарств». Они подчеркнули, что у них были веские основания для ареста женщины.

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Организация Crazy’s Claws N Paws («Сумасшедшие когти и лапки»), основанная Хеджес, начала сбор денег на адвокатов для женщины. «К ней пришли две серьезно больных кошки и раненая собака. Она что, должна была ждать, пока микробы с этих котов разлетятся и заразят всех? Или должна была позволить собаке страдать?» — возмутились в организации. Волонтеры утверждают, что во время урагана все окрестные ветеринарные клиники были закрыты.

Хеджес признает, что содержала животных в незарегистрированном в качестве приюта здании, но после урагана планировала все официально оформить: «У каждого животного была собственная клетка или вольер, собственные миски с водой и кормом, а у котов — собственные лотки. У собак в конуре были пеленки, чтобы они могли ходить на них в туалет».

Хеджес отпустили под залог в десять тысяч долларов, сообщает Atlanta Journal Constitution. Слушание по ее делу назначено на 17 октября.

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