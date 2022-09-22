Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Запорожской области открыли набор в добровольческие батальоны

Запорожские власти сообщили о начале работы центров по набору в добровольческие батальоны

Фото: Philipp Schulze / Globallookpress.com

В Запорожской области начали работу центры по приему заявлений в добровольческие батальоны. Об этом сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

По словам Балицкого, в среду в добровольческие подразделения уже записались более 30 человек. Все записавшиеся, по словам представителя местных властей, будут проходить подготовку и вновь осваивать свою военную профессию, после чего будет сформирован полк.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области усилили группировку ПВО на время референдумов о присоединении к России.

Референдум о присоединении к России пройдет в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Белорусские силовики начали отслеживать скрывающихся от мобилизации россиян
Попавшие под частичную мобилизацию россияне рассказали о получении повесток
Лазарева раскрыла минимальные траты в популярной у россиян европейской стране
Обмен пленными между РФ и Украиной назвали «важным шагом для прекращения войны»
Индия отреагировала на частичную мобилизацию в России
Мобилизованный в Москве снайпер в запасе рассказал об отправке в войска
Модель из России открыла показ Prada на Неделе моды в Милане
Офтальмолог назвала опасные причины появления мушек перед глазами
На смартфонах Samsung появится спутниковая связь
В Госдуме раскрыли приоритетную специализацию для мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.