В Запорожской области открыли набор в добровольческие батальоны

Запорожские власти сообщили о начале работы центров по набору в добровольческие батальоны

В Запорожской области начали работу центры по приему заявлений в добровольческие батальоны. Об этом сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

По словам Балицкого, в среду в добровольческие подразделения уже записались более 30 человек. Все записавшиеся, по словам представителя местных властей, будут проходить подготовку и вновь осваивать свою военную профессию, после чего будет сформирован полк.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области усилили группировку ПВО на время референдумов о присоединении к России.

Референдум о присоединении к России пройдет в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября.