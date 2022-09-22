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Мэр Донецка сообщил об обстреле ВСУ района администрации города

Мэр Донецка Кулемзин заявил, что ВСУ обстреляли район администрации города

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Район администрации Донецка подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По данным СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины — прим. «Ленты.ру») огонь по центру города ведется из н.п. Орловка. По Ворошиловскому району выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», — написал он.

Кроме того, украинские военные обстреляли рынок, «зафиксировано попадание во вход здания Крытого рынка, сообщается о прилетах в районе "Скай сити"».

Ранее стало известно, что ВСУ продолжают наносить удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), используя фугасные снаряды.

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Кристина Есикова
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