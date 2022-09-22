Мэр Донецка сообщил об обстреле ВСУ района администрации города

Мэр Донецка Кулемзин заявил, что ВСУ обстреляли район администрации города

Район администрации Донецка подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По данным СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины — прим. «Ленты.ру») огонь по центру города ведется из н.п. Орловка. По Ворошиловскому району выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», — написал он.

Кроме того, украинские военные обстреляли рынок, «зафиксировано попадание во вход здания Крытого рынка, сообщается о прилетах в районе "Скай сити"».

Ранее стало известно, что ВСУ продолжают наносить удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), используя фугасные снаряды.