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В Запорожской области заявили о продолжающихся обстрелах АЭС

Владимир Рогов заявил, что ВСУ обстреливают ЗАЭС тяжелой артиллерией и фугасами

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), используя в последнее время, помимо тяжелой артиллерии, фугасные снаряды. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в эфире Первого канала.

По его словам, украинские войска обстреливают ЗАЭС ежедневно, ведя по ней перманентный огонь. «Сейчас уже используются и фугасы с осколочной составляющей, чтобы как можно больше осколков поражали все вокруг», — добавил он.

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Алевтина Запольская
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