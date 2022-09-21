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Стало известно о нарушении в работе ЗАЭС из-за обстрела ВСУ

Запорожская администрация заявила о повреждении системы охлаждения ЗАЭС из-за обстрела ВСУ

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Работа Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре нарушена из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об стало известно из сообщения члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова в эфире «Радио России».

«Нарушена система охлаждения, трансформаторы, открытое распределительное устройство. Они хотят сделать так, чтобы ее невозможно было эксплуатировать», — заявил он.

Утром 21 сентября сообщалось о повреждении оборудования связи шестого энергоблока ЗАЭС. По словам представителя администрации, из-за атаки украинских военных на станцию отключились блок трансформаторов и трансформатор собственных потребностей энергоблока.

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Алевтина Запольская
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