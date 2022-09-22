В Мелитополе сообщили о взрыве в районе центрального рынка

Рогов сообщил о взрыве в районе центрального рынка в Мелитополе

В районе центрального рынка в Мелитополе произошел взрыв. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«В Мелитополе громко! Жители и гости города могли слышать одиночный громкий взрыв. По предварительной информации, взрыв произошел в районе Центрального рынка. Информация уточняется», — заявил Рогов.

Как сообщают СМИ, в район рынка уже направлены наряды полиции.