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В Мелитополе сообщили о взрыве в районе центрального рынка

Рогов сообщил о взрыве в районе центрального рынка в Мелитополе

Фото: РИА Новости

В районе центрального рынка в Мелитополе произошел взрыв. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«В Мелитополе громко! Жители и гости города могли слышать одиночный громкий взрыв. По предварительной информации, взрыв произошел в районе Центрального рынка. Информация уточняется», — заявил Рогов.

Как сообщают СМИ, в район рынка уже направлены наряды полиции.

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Алевтина Запольская
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