Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На подлете к Мелитополю сбили украинский беспилотник

Рогов заявил, что украинский беспилотник сбили на подлете к Мелитополю

Фото: РИА Новости

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинский разведывательно-ударный беспилотник сбит на подлете к Мелитополю. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Украинский разведывательно-ударный беспилотник сбит на подлете к Мелитополю», — сказал Рогов.

По его словам, работала зенитная установка Росгвардии. «Дрон ликвидирован», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в районе Орехова Запорожской области. Как рассказал Рогов, украинские войска также начали массированный артобстрел Энергодара.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о переброске украинских войск для решающего наступления
Макрон назвал последствия продолжения конфликта на Украине
На подлете к Мелитополю сбили украинский беспилотник
Канада отказалась признавать референдумы о присоединении к России
Макрон предложил пересмотреть применение права вето в Совбезе ООН
Звезда фильма «Детям до 16…» опубликовала фото топлес
ЕС отказался признавать итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье
Названа новая дата обращения Путина по референдумам
Пентагон заключил контракт на производство дронов-камикадзе для Украины
США выразили готовность пойти на значимые шаги для обмена заключенными с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.