На подлете к Мелитополю сбили украинский беспилотник

Рогов заявил, что украинский беспилотник сбили на подлете к Мелитополю

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинский разведывательно-ударный беспилотник сбит на подлете к Мелитополю. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Украинский разведывательно-ударный беспилотник сбит на подлете к Мелитополю», — сказал Рогов.

По его словам, работала зенитная установка Росгвардии. «Дрон ликвидирован», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в районе Орехова Запорожской области. Как рассказал Рогов, украинские войска также начали массированный артобстрел Энергодара.