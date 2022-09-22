На Сахалине горбуша в «брачном наряде» попала на видео

Горбушу в «брачном наряде» сняли на видео на Сахалине

Жителю Сахалина удалось снять на видео самцов горбуши в период размножения. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал GoSakhalin в четверг, 22 сентября.

На кадры попали самцы горбуши в «брачном наряде», красующиеся перед самками в притоке реки Макарова.

«Перед икрометом внешний вид лососевых, особенно самцов, претерпевает существенные изменения: их челюсть увеличивается, на спине образуется большой горб, а на чешуе появляются темные полосы», — пояснили авторы публикации.

Ранее, в августе, сообщалось, что орнитологи обнаружили на острове Кунашир гнездо редкой хищной птицы — скопы. Гнездо краснокнижной скопы нашли на верхушке сухой сломанной ели близ озера Песчаное.

