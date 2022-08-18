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Гнездо краснокнижной птицы обнаружили на Кунашире

На острове Кунашир обнаружили гнездо краснокнижной скопы

Фото: пресс-служба заповедника «Курильский»

Орнитологи обнаружили на острове Кунашир гнездо редкой хищной птицы — скопы. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу заповедника «Курильский».

Гнездо краснокнижной скопы нашли на верхушке сухой сломанной ели близ озера Песчаное. По словам специалистов, в этом году пара птиц вывела там одного птенца. Обычно самка по очереди откладывает до трех яиц.

Как рассказали в заповеднике, ранее орнитологи только предполагали, что скопа может гнездиться на Кунашире — птиц замечали на острове весной, когда они охотились. Однако найти гнездо и подтвердить свою теорию специалистам удалось только недавно.

Скопа занесена в Красные книги Сахалинской области и России. Питается она в основном свежей рыбой, которую птице помогают вылавливать длинные острые когти, покрытые зазубринами с внутренней стороны.

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Варвара Кошечкина
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