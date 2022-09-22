Россиянам напомнили случаи действия страховки от невыезда за границу

АТОР: страховка от невыезда не покроет отмену тура из-за призыва по частичной мобилизации

Российским туристам напомнили, какие случаи отмены тура будет покрывать страховка от невыезда за границу. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам заместителя генерального директора страховой компании ЕВРОИНС Юлии Алчеевой, исключением действия страховки будет являться призыв в Вооруженные Силы по частичной мобилизации.

Согласно Гражданскому Кодексу, если страховой случай наступил вследствие воздействия радиации или радиоактивного заражения, военных действий или иных военных мероприятий, а также войны и прочих волнений — выплата страхового возмещения и страховой суммы не предусмотрена.

Ранее в сентябре глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что дополнительные ограничения на выезд за границу для российских граждан не вводились. Она призвала россиян дождаться «соответствующих официальных разъяснений», добавив, что ведомство уже запросило уточняющую информацию.