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В Минфине сравнили вложения в недружественные активы с отрезанием пальцев

Минфин поддержал решение ЦБ по ограничениям вложений в активы недружественных стран

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Министерство финансов поддерживает решение Центрального банка России по поводу ограничений по вложениям в активы «недружественных» государств для граждан без статуса квалифицированного инвестора, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Его заявления цитирует ТАСС.

Он сравнил меры с ограничением валютной ипотеки, от которой пострадали заемщики. «Сколько людей сейчас пострадало и оказалось замороженными в акциях Apple. Если нравится, можно и дальше себе по пальцу отрезать на ноге, потом на руке. Но я считаю, что это абсолютно правильная позиция со стороны Центрального банка», — сказал Моисеев.

Продажа ценных бумаг из «недружественных» стран неквалифицированным инвесторам будет ограничена с 1 октября.

«Брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15 процентов», — объяснили в ЦБ в начале сентября.

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Платон Щукин
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