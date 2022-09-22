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В России предложили ввести мораторий на оплату ЖКХ для мобилизованных

В Госдуме предложили ввести мораторий на штрафы за неуплату ЖКХ для мобилизованных

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В России могут ввести мораторий на штрафы за неуплату ЖКХ для мобилизованных добровольцев и мобилизованных граждан. С соответствующим предложением в правительство обратился член комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский, сообщает газета «Известия».

В письме также предлагается установить полный мораторий на оплату ЖКУ и иных связанных с содержанием жилья одиноких граждан услуг. По словам Якубовского, участники спецоперации должны быть уверены, что дома их не будут ждать необоснованные долги.

«Президент четко сформулировал задачи правительству и Госдуме — мы должны обеспечить надежный тыл защитникам нашей страны», — добавил депутат. В пресс-службе кабмина отметили, что письмо с предложением пока не пришло.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о выплате государством ипотечных платежей мобилизованных. Зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев считает, что мера должна быть распространена на весь период службы, чтобы поддержать призванных граждан.

Нина Ташевская
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