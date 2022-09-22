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В России призвали полностью отказаться от системы расчетов SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин призвал полностью уйти от системы расчетов SWIFT и создать свою

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В настоящее время России нужно полностью отказаться от зарубежной системы платежей SWIFT, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Его слова, произнесенные на международном банковском форуме «Банки России — XXI век», приводит ТАСС.

«Мы до сих пор еще, в рамках даже ЕАЭС, в расчетах в рублях используем систему SWIFT. Нам нужно уходить от этого», — сказал он. Вместо SWIFT надо создать «систему расчетов, основанную на национальных валютах и на "несвифтовых" системах передачи информации». Костин отметил, что аналогичные системы есть во многих странах, например, в Китае и Казахстане.

В марте, после начала российской спецоперации на Украине, в рамках санкций Евросоюз начал отключать от SWIFT первые российские банки. В их число вошли ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

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Ранее глава ВТБ также заявлял, что система одновременной работы подсанкционных и неподсанкционных банков в России невозможна, и призвал весь сектор отказаться от расчетов в долларах и евро. По его словам, уход от доллара и евро является «жизненно важной» задачей, а банковскому сектору необходимо уметь рассчитываться в юанях, тенге, рублях и других валютах.

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Мария Грушко
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