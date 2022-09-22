Медсестру уволили за отвлекающее коллег порнографическое хобби

NYP: в США уволили медсестру из дома престарелых за продажу откровенных фото на OnlyFans

В США медсестру уволили за то, что ее откровенные фото отвлекали коллег от работы. Об этом сообщает New York Post (NYP).

В свободное время 22-летняя медсестра по имени Джейлин продавала снимки порнографического содержания на сайте OnlyFans. Заработок, который приносило это хобби, был нестабильным, поэтому она решила не бросать основную работу в доме престарелых.

Однажды об этом узнала ее начальница. Она заявила, что, пока Джейлин ухаживает за пациентами, другие сотрудники дома престарелых просматривают ее профиль на OnlyFans. Это, по мнению женщины, отвлекает их от дела.

«Она сказала, что не может допустить, чтобы это происходило каждый раз, когда я работаю, поэтому она должна меня уволить», — утверждает Джейлин. По ее словам, начальство решило, что ей работа нужна меньше, чем ее коллегам.

Джейлин поделилась своей историей в TikTok. В комментариях к видео другие пользователи посоветовали ей проверить требования работодателя к сотрудникам: если там не окажется запрета на ведение аккаунта на OnlyFans, у нее есть все основания для того, что подать на руководство в суд за незаконное увольнение.

Ранее сообщалось, что Николь Десмонд, 34-летняя медсестра из Калифорнии, США, начала размещать эротические снимки на платформе OnlyFans и за счет этого оплатила лечение больной раком матери.