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Медсестра оплатила лечение больной матери продажей своих откровенных снимков

Медсестра в США заработала на продаже своих эротических снимков и оплатила лечение матери
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Фото: Andrew Kelly / Reuters

Николь Десмонд, 34-летняя медсестра из Калифорнии, США, начала размещать эротические снимки на платформе OnlyFans и оплатила лечение больной раком матери. Об этом сообщает Daily Star.

Несколько лет назад мать двоих детей Десмонд была студенткой медицинского факультета и подрабатывала администратором в больнице. Она получала 2,5 тысячи долларов в месяц и жила от зарплаты до зарплаты. Американка решила найти дополнительный источник заработка и зарегистрировалась на онлайн-платформе OnlyFans, после чего стала получать 100 тысяч долларов ежемесячно за продажу эротических снимков.

Вскоре после того, как Десмонд стала продавать свои откровенные фотографии, у ее матери диагностировали четвертую стадию рака толстой кишки, который распространился на печень и легкие. По прогнозам врачей, женщине оставалось жить не больше шести месяцев, если болезнь продолжит прогрессировать.

Американка оплатила лечение больной матери и получила диплом медсестры. Теперь днем она ухаживает за матерью и параллельно зарабатывает, продавая свои фотографии. По словам Десмонд, родительница поддерживает ее и не осуждает. «Когда мама узнала о том, чем я занимаюсь, она просто сказала, что я уже выросла и могу самостоятельно распоряжаться своей жизнью», — отметила она.

Десмонд рассказала своим поклонникам о болезни матери. Один из них оказался врачом-онкологом и помог американке полезными рекомендациями.

Ранее сообщалось, что многодетной матери из американского штата Массачусетс пришлось сменить работу из-за публикации откровенных фото на онлайн-платформе OnlyFans. Ее заработок на платформе составлял примерно 70 тысяч долларов в месяц.

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