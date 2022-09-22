Президент Московской областной нотариальной палаты попался на взятке

Президент Московской областной нотариальной палаты попался на многомиллионной взятке

Президент Московской областной нотариальной палаты попался на многомиллионной взятке — мужчина запросил пять миллионов рублей за назначение сына знакомой на должность нотариуса в одном из нотариальных округов Московской области. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 22 сентября, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Москве.

По данным ведомства, фигурант — Станислав С., ему вменяют подкуп в особо крупном размере. Следствие считает, что осенью 2021 года Смирнов предложил своей знакомой трудоустроить ее сына на должность нотариуса за пять миллионов рублей. Фигурант получил деньги в своем кабинете на Озерковской набережной в Москве. Вскоре после этого его задержали.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае сотрудники ФСБ при получении одного миллиона рублей задержали местного адвоката и ее знакомого, которые обещали клиенту передать деньги на взятки правоохранителям, чтобы закрыть его уголовное дело. Предполагается, что юрист предложила клиенту за взятку в 3,5 миллиона рублей прекратить его уголовное преследование.