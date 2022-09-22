Диетолог напомнила о вреде черного перца для здоровья некоторых людей

Диетолог Сираева посоветовала отказаться от употребления черного перца при язве и цистите

Черный перец обладает рядом полезных для здоровья свойств, однако его употребление в пищу при наличии некоторых заболеваний, например гастрита или цистита, может навредить, предупредила врач-диетолог, нутрициолог Гульшат Сираева. В беседе с изданием «Доктор Питер» она напомнила о том, кому эта острая специя может нанести вред.

Специалистка посоветовала отказаться от пищи, в которую добавлен черный перец, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: гастритом, эрозией пищевода, язвой желудка или кишечника. «Жгучие алкалоиды, которые в большом количестве содержатся в перце, оказывают стимулирующее действие на слизистый слой желудка, усиливая раздражение и воспаление, раздражая чувствительные рецепторы. При этом боль будет усиливаться», — объяснила она.

Также, по словам Сираевой, лучше исключить или сильно ограничить употребление этой специи при наличии в анамнезе хронического цистита, поскольку содержащийся в ней капсаицин может спровоцировать обострение заболевания или привести к воспалению мочеиспускательного канала. В заключение диетолог добавила, что перец обладает раздражающим слизистую эффектом, поэтому при простуде он может усилить боль в горле, привести к стоматиту или появлению язв в ротовой полости.

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