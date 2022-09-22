Женщина узнала о своей беременности и через день родила

Nottingham Post: 25-летняя женщина узнала о своей беременности и родила на следующий день

25-летняя Молли Гилберт из деревни Троуэлл, Великобритания, узнала, что ждет ребенка, на 39-й неделе беременности и через день родила. Об этом сообщает Nottingham Post.

Женщина узнала о том, что станет матерью, когда обратилась в больницу и прошла медицинское обследование. «Я регулярно ходила к врачу с конца марта, так как мой вес то поднимался, то опускался. Это происходило на протяжении многих лет, но в последние несколько месяцев вес особенно изменился», — рассказывает Гилберт. Врачи долго не могли понять причину плохого самочувствия женщины и лишь после анализа крови обнаружили, что она беременна.

Гилберт предположила, что она на шестом месяце беременности, так как рассталась со своим молодым человеком полгода назад. «У меня не было никаких симптомов, ни недомогания, ни чего-либо еще, просто было что-то вроде увеличения веса, но мой живот не был большим», — вспоминает женщина. Она решила обратиться к акушерке на следующий день и отправилась домой, чтобы поделиться шокирующей новостью с родителями.

Спустя сутки, когда женщина встретилась со своей матерью во время работы, у нее внезапно отошли воды. В больнице она узнала, что срок ее беременности составляет 39 недель и 6 дней, и она совсем скоро родит. «Я думаю, мне повезло, потому что у меня не было времени на панику или на то, чтобы слушать пугающие истории, связанные с родами», — утверждает она.

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