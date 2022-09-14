Не знавшая о беременности девочка-подросток родила во время сборов в школу

Не знавшая о беременности пользовательница TikTok родила во время сборов в школу

Пользовательница TikTok Алексис рассказала, что неожиданно родила ребенка во время сборов в школу, когда ей было 15 лет. Об этом сообщает New York Post.

По словам девушки, это произошло четыре года назад. Тогда она не знала, что беременна. Не было ни заметных нарушений менструального цикла, ни других признаков того, что она ждет ребенка, а тесты на беременность показывали отрицательный результат.

Однажды в сентябре 2018 года Алексис всю ночь мучилась от боли в спине и изжоги. Она выпила обезболивающее, а утром зашла в уборную и почувствовала, что хочет тужиться. Это ее перепугало, и она решила позвать мать на помощь.

Мать зашла в туалет и сразу же поняла, что дочь рожает: между ее ногами уже показалась голова ребенка. Роды пришлось принимать родителям и тете Алексис прямо в гостиной.

Видео набрало больше двух миллионов просмотров и почти семь тысяч комментариев. Пользователи разделились на два лагеря: одни не поверили рассказу Алексис, а другие испугались, что их постигнет та же участь.

Ранее сообщалось, что 23-летняя Бритт Николь из США, не знавшая о своей беременности, внезапно родила дочь, а спустя четыре часа после выписки из роддома поехала на работу. По словам Николь, во время беременности она не чувствовала шевелений ребенка и поправилась всего на два килограмма.