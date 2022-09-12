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Не знавшая о беременности девушка внезапно родила и поехала на работу

7News: 23-летняя девушка из США не знала о своей беременности и внезапно родила дочь
Бритт Николь

Бритт Николь. Кадр: @bkillvh / TikTok

23-летняя Бритт Николь из США, не знавшая о своей беременности, внезапно родила дочь, а спустя четыре часа после выписки из роддома поехала на работу. Об этом пишет 7News.

Родовые схватки начались, когда Николь была на работе. Из-за сильной боли в животе ей пришлось вызвать скорую помощь. Прибывшиие медики сообщили ошарашенной девушке, что она рожает.

По словам Николь, во время беременности она не чувствовала шевелений ребенка и поправилась всего на два килограмма. Иногда она замечала дискомфорт в животе, но объясняла его беспокойством и депрессией, от которых страдала после смерти своей собаки. У девушки также с подросткового возраста были нерегулярные менструации, поэтому она не обращала внимание на то, что цикл сбился.

«Я вышла на работу в тот же день, когда родила. Я оставила своему менеджеру записку, в которой говорила, что пропущу ближайшие несколько смен, — рассказала Николь. — Позже я просто перестала ходить на работу, потому что были более важные дела».

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Своей историей девушка поделилась в социальной сети TikTok. Ее ролик набрал более трех миллионов просмотров, а в комментариях появилось множество похожих историй пользователей. «Боже, это случилось и со мной. Я не знала, что беременна, у меня все еще были менструации, и ни с того ни с сего я родила ребенка на полу в своей спальне», — написала одна женщина.

Ранее сообщалось, что 20-летняя девушка из Мексики начала рожать во время посещения ночного клуба и только тогда узнала о своей беременности. Она рассказала, что чувствовала себя плохо в течение двух дней до родов, однако приехала в клуб, чтобы поздравить друга с днем рождения.

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Алиса Удовик
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