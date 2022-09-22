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Франция продолжит поддерживать Украину

Глава Минобороны Лекорню заявил, что Франция продолжит поддерживать Украину
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Omar Havana / Getty Images

После заявлений президента России Владимира Путина о частичной мобилизации Франция продолжит поддерживать Украину. Об этом заявил глава французского министерства обороны Себастьен Лекорню на пресс-конференции по итогам переговоров с немецкой коллегой Кристин Ламбрехт в Берлине, передает Reuters.

По словам военного чиновника, Франция продолжит отправлять оружие Украине и готовить солдат украинских вооруженных сил. Однако для повышения эффективности этих процессов, Парижу необходима поддержка и координация от НАТО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, говоря в своем выступлении на 77-й сессии Генассамблеи ООН о конфликте на Украине, назвал возможные последствия его продолжения. По его словам, это создает угрозу как для европейской безопасности, так и для всего мира.

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Николай Чигасов
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