Глава Минобороны Лекорню заявил, что Франция продолжит поддерживать Украину

После заявлений президента России Владимира Путина о частичной мобилизации Франция продолжит поддерживать Украину. Об этом заявил глава французского министерства обороны Себастьен Лекорню на пресс-конференции по итогам переговоров с немецкой коллегой Кристин Ламбрехт в Берлине, передает Reuters.

По словам военного чиновника, Франция продолжит отправлять оружие Украине и готовить солдат украинских вооруженных сил. Однако для повышения эффективности этих процессов, Парижу необходима поддержка и координация от НАТО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, говоря в своем выступлении на 77-й сессии Генассамблеи ООН о конфликте на Украине, назвал возможные последствия его продолжения. По его словам, это создает угрозу как для европейской безопасности, так и для всего мира.