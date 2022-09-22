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Эрдоган выразил желание провести еще один телефонный разговор с Путиным

Эрдоган заявил, что хочет провести еще один телефонный разговор с Путиным
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Александр Демьянчук / Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что хочет в ближайшее время провести еще один телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

По словам источника, Эрдоган проведет переговоры с Путиным, когда вернется с 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Соединенных Штатах. Кроме того, президент Турции выразил желание созвониться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Отмечается, что для переговоров Эрдогана с Путиным и Зеленским имеется «широкая повестка».

Ранее Эрдоган заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной стал «важным шагом для прекращения войны». Решение об обмене при посредничестве Турции Эрдоган, по его словам, принял в ходе дипломатической переписки с Путиным. «Теперь Турция получила результат своей веры в силу диалога и дипломатии», — заявил турецкий лидер.

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Николай Чигасов
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