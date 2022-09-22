Обмен пленными между РФ и Украиной назвали «важным шагом для прекращения войны»

Эрдоган назвал обмен пленными между РФ и Украиной «важным шагом для прекращения войны»

Обмен пленными между Россией и Украиной стал «важным шагом для прекращения войны». Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Reuters.

Решение об обмене при посредничестве Турции Эрдоган, по его словам, принял в ходе дипломатической переписки с президентом России Владимиром Путиным. «Теперь Турция получила результат своей веры в силу диалога и дипломатии», — заявил турецкий лидер.

«Мы продолжим наши усилия по достижению мира и стабильности в будущем», — добавил Эрдоган.

22 сентября в Минобороны РФ объявили, что в результате переговоров с территории Украины удалось вернуть 55 плененных военнослужащих из России, а также Донецкой и Луганской народных республик.