Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Власти Запорожья рассказали о степени готовности к референдуму

Запорожская администрация заявила о готовности региона к референдуму на 100%

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Стало известно о степени готовности Запорожской области к референдуму о вхождении в состав России. Об этом рассказал член главного совета администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС.

«За день до начала референдума мы на 100 процентов готовы к его проведению, в том числе с точки зрения безопасности», — заявил он.

Ранее власти области сообщали о поступающих угрозах со стороны Киева в связи с планируемым референдумом о присоединении к России. Тем не менее известно, что все избирательные участки охраняются Росгвардией, а небо региона закрыто системами противовоздушной обороной, успокоил глава областной администрации Евгений Балицкий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Евросоюз расширит санкции против руководства России
Комиссар российского региона заявил о зарплатах в 205 тысяч мобилизованным
В Мелитополе сообщили о взрыве в районе центрального рынка
Власти Запорожья рассказали о степени готовности к референдуму
Пожилая продавщица задержала вооруженного грабителя
Работник магазина подменил автодиски и обогатился на миллионы рублей
Wildberries начал штрафовать сотрудников за испорченные поставщиком товары
Российским депутатам и сенаторам назвали условие отправки в зону спецоперации
Шакира впервые рассказала о связанных с разводом с Жераром Пике переживаниях
Экономист заявил о необходимости девальвации рубля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.