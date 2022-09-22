Власти Запорожья рассказали о степени готовности к референдуму

Запорожская администрация заявила о готовности региона к референдуму на 100%

Стало известно о степени готовности Запорожской области к референдуму о вхождении в состав России. Об этом рассказал член главного совета администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС.

«За день до начала референдума мы на 100 процентов готовы к его проведению, в том числе с точки зрения безопасности», — заявил он.

Ранее власти области сообщали о поступающих угрозах со стороны Киева в связи с планируемым референдумом о присоединении к России. Тем не менее известно, что все избирательные участки охраняются Росгвардией, а небо региона закрыто системами противовоздушной обороной, успокоил глава областной администрации Евгений Балицкий.