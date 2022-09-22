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В Киеве заявили о приближении к получению от США ракет большой дальности

В Киеве понадеялись на получение от США ракет ATACMS после заявления Путина

Фото: Handout / Reuters

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов надеется, что заявление президента России Владимира Путина положительно отразилось на готовности Вашингтона передать Киеву баллистические ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System). Его слова передает издание Defense One.

Он отметил, что объявление Путина о начале частичной мобилизации приблизило Соединенные Штаты к согласию на передачу ракет большой дальности. «Я думаю, что после сегодняшнего заявления Путина мы ближе к политическому решению в Вашингтоне о том, что Украина заслуживает ATACMS и действительно нуждается в них», — сказал Гаврилов.

Замминистра указал на опасения американских чиновников, что Украина применит оружие против объектов на территории России. «Мы убеждаем, что не собираемся использовать оружие против территорий России, потому что у нас много целей на наших оккупированных территориях, в частности, в Крыму», — подчеркнул он. Гаврилов также рассказал, что Украина уже начала получать поставки из США, однако не уточнил их содержимое.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил о последствиях передачи США Киеву ракет ATACMS. По его словам, поставки будут являться «прямым втягиванием США в военное противостояние с Россией».

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Варвара Кузьмина
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