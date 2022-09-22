Власти Донецка заявили о большом числе пострадавших из-за удара ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин заявил о большом числе пострадавших из-за обстрела ВСУ рынка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале о большом числе пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по Крытому рынку в Ворошиловском районе города.

«По поступившей информации, в результате обстрела Крытого рынка в Ворошиловском районе много пострадавших — есть погибшие и раненые. Данные уточняются», — заявил глава городской власти.

Ранее стало известно, что район администрации и Крытого рынка в Донецке подвергся обстрелу ВСУ. Огонь велся из населенного пункта Орловка.

