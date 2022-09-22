Названы самые безопасные места для покупки продуктов

Диетолог Калинчев заявил, что мясо безопаснее покупать в сетевых магазинах, чем на рынках

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал о самых безопасных местах для покупки продуктов. О них он сообщил в интервью для издания Ura.ru.

Он посоветовал закупаться мясной продукцией в сетевых магазинах вместо рынка. «Я рекомендую покупать мясные продукты в крупных сетевых магазинах. Там лучше контроль качества. И крайне маловероятно купить опасное для здоровья мясо», — заявил Калинчев. Диетолог также добавил, что риск купить там просроченные кисломолочные продукты ниже, чем в других местах. Что касается овощей и фруктов, то их можно брать практически везде, отметил он.

Специалист назвал самую распространенную причину, по которой портятся продукты в магазинах и на рынках. «Смотрите внимательно на условия хранения мясных и молочных продуктов в местах их продажи. Продукты чаще всего портятся в магазине, когда лежат в проходах в торговом зале и ждут транспортировки в холодильные камеры», — подчеркнул Калинчев. Он пояснил, что холодильные камеры должны всегда работать.

Несмотря на это, все равно нельзя быть до конца уверенными в качестве молочной продукции до покупки, добавил диетолог. «К сожалению, узнать, испорчено молоко или нет, можно только в домашних условиях, когда оно скисает раньше указанной даты годности. Я регулярно покупаю такое молоко в сетевых магазинах. Отсюда и привычка проверять его на запах перед употреблением», — резюмировал он.

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