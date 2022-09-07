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Диетолог подсказала полезную альтернативу колбасе

Врач Елена Тихомирова: на диете колбасу можно заменить ветчиной

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Если человеку нравится колбаса, но он хочет соблюдать диету, этот продукт можно заменить ветчиной, рассказала врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. Полезную альтернативу колбасе она подсказала в беседе с изданием Ura.ru.

Тихомирова указала, что можно найти сорта ветчины с низкой калорийностью, не превышающей калорийность куриной грудки. «Там будет немного жира и около десяти граммов белка. Если человек худеет, и ему нравится колбаса, то в идеале это может быть ветчина», — уточнила она.

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Диетолог порекомендовала съедать не более 50 граммов ветчины за один раз. «Если у человека проблемы с фигурой, но он очень любит колбасу, то можно съедать 50 граммов ветчины на завтрак хоть каждый день, но с учетом общей калорийности продуктов», — объяснила Тихомирова.

Ранее гастроэнтеролог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Наталья Стукова назвала вредный для беременных женщин и детей младше десяти лет продукт. По ее словам, этим группам людей лучше отказаться от грибов.

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Александра Лисица
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