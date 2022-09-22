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В России выросло число DDoS-атак на онлайн-магазины

Эксперты StormWall заявили об увеличении числа DDoS-атак на онлайн-магазины в России

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Эксперты StormWall заявили об увеличении числа DDoS-атак на онлайн-магазины в России. Их количество выросло в сезон подготовки к школе, отмечается в пресс-релизе компании, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты выявили, что с 23 по 31 августа 2022 года число DDoS-атак на интернет-магазины повысилось на 72 процента по сравнению с предыдущей неделей августа и выросло на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «В основном атаки были направлены на интернет-магазины электроники, мебели, одежды и канцтоваров», — сообщили в StormWall.

По мнению экспертов, причиной роста атак могла быть конкуренция между ритейлерами, которая обострилась перед началом учебного года. Видимо, текущая экономическая ситуация заставляет магазины использовать все доступные способы борьбы с конкурентами, добавили в компании. «Если сравнивать количество DDoS-атак на интернет-магазины разной направленности, то очевиден большой интерес хакеров к онлайн-магазинам электроники», — отмечается также в сообщении.

В результате атак многие интернет-магазины не работали в течение нескольких часов, что нанесло большой ущерб бизнесу. «Мы были готовы к росту атак в августе этого года во время подготовки к школе. Однако количество и мощность атак превзошли наши ожидания», — заявил сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.

Ранее об аналогичных DDoS-атаках на интернет-магазины компания сообщала в преддверии Дня святого Валентина и Дня защитника Отечества.

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Олег Давыдов
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