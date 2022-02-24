В России выросло число DDoS-атак на онлайн-магазины

Эксперты компании StormWall заявили об увеличении числа DDoS-атак на онлайн-магазины в России за последний месяц. Их количество выросло перед Днем святого Валентина и Днем защитника Отечества, отмечается в пресс-релизе компании, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что с 9 по 23 февраля количество атак на ретейлеров увеличилось на 38 процентов по сравнению с предыдущими двумя неделями. Чаще всего, как пояснили в StormWall, DDoS-атаки в таких случаях используют, чтобы обойти конкурентов.

«Мы были готовы к тому, что во время праздников придется отражать большое количество атак на сайты наших клиентов. Это уже стандартная ситуация, когда количество DDoS-атак возрастает во время праздников», — добавил сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.

Специалисты посчитали, что максимальная мощность кибератак составляла 800 Гбит/с, а самая длительная из них осуществлялась в течение трех часов.

Ранее россиян предупредили об опасных мошеннических схемах к 23 февраля и 8 марта. В частности, киберпреступники в канун праздников традиционно пользуются фишинговыми атаками, среди которых почтовые и смс-рассылки, сообщения в соцсетях и мессенджерах, а также закупка рекламных объявлений в интернете. Кроме того, преступники имитируют сайты известных брендов.